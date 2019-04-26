Сборная Черногория наказана за проявление расизма в игре с Англией. Следующую игру они проведут при пустых трибунах

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА наказала сборную Черногории за расистское поведение балканских болельщиков на матче отборочного цикла Евро-2020 с командой Англии (1:5).Встреча состоялась 25 марта в Подгорице. После игры англичане пожаловались на расистские оскорбления с трибун в адрес некоторых футболистов. УЕФА обвинила принимающую сторону в использовании болельщиками пиротехники, бросании предметов, проявлении расизма, беспорядках на трибунах и заблокированных лестничных пролетах.УЕФА за проявление расизма обязал черногорцев провести следующий домашний матч отборочного турнира Евро-2020 (против сборной Косово, 7 июня) при пустых трибунах.