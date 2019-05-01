Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей матчей Евро-2020

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.Закон касается подготовки и проведения в России матчей турнира. Согласно тексту документа, предусматривается въезд обладателей билетов на матчи Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров УЕФА – на основании обыкновенных гуманитарных виз.Кроме того, предлагается предоставить зрителям чемпионата Европы-2020 право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА, метрополитеном с 0.00 дня проведения матча Евро-2020 до 23.59 следующего дня.Также правительству РФ предлагается предоставить полномочия по установлению ускоренного и упрощенного порядка выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, приглашений на въезд в РФ, разрешений на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к деятельности УЕФА, Российским футбольным союзом и локальной организационной структурой, на основании трудового договора или гражданско-правового договора о выполнении работ.Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых Санкт-Петербург.