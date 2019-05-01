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Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей матчей Евро-2020

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.

Закон касается подготовки и проведения в России матчей турнира. Согласно тексту документа, предусматривается въезд обладателей билетов на матчи Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров УЕФА – на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Кроме того, предлагается предоставить зрителям чемпионата Европы-2020 право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА, метрополитеном с 0.00 дня проведения матча Евро-2020 до 23.59 следующего дня.

Также правительству РФ предлагается предоставить полномочия по установлению ускоренного и упрощенного порядка выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, приглашений на въезд в РФ, разрешений на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к деятельности УЕФА, Российским футбольным союзом и локальной организационной структурой, на основании трудового договора или гражданско-правового договора о выполнении работ.

Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых Санкт-Петербург.

РИА Новости
Теги: Путин
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