В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины

2 мая состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) УЕФА по делу о предоставлении футбольного гражданства Украины бразильскому форварду "Шахтера" Жуниору Мораесу.Ранее в УЕФА по этому вопросу обратились Федерации футбола Португалии и Люксембурга - соперников сборной Украины по отборочному турниру Евро-2020.Представители КДК заслушали аргументы сторон и взяли время на вынесение решения. Есть вероятность, что в отношении украинской команды будут применены санкции.Решение будет объявлено 3 мая в первой половине дня. Сборная Украины в двух стартовых матчах сыграла вничью с Португалией (2:1) и обыграла Люксембург (1:0) и с четырьмя очками возглавляет группу. Мораес участвовал в обоих матчах.