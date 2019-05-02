Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины

2 мая состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) УЕФА по делу о предоставлении футбольного гражданства Украины бразильскому форварду "Шахтера" Жуниору Мораесу.

Ранее в УЕФА по этому вопросу обратились Федерации футбола Португалии и Люксембурга - соперников сборной Украины по отборочному турниру Евро-2020.

Представители КДК заслушали аргументы сторон и взяли время на вынесение решения. Есть вероятность, что в отношении украинской команды будут применены санкции.

Решение будет объявлено 3 мая в первой половине дня. Сборная Украины в двух стартовых матчах сыграла вничью с Португалией (2:1) и обыграла Люксембург (1:0) и с четырьмя очками возглавляет группу. Мораес участвовал в обоих матчах.

Footboom.com
Теги: Мораес Сборная Украины
Вчера, 23:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама