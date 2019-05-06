Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде

Матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Казахстана состоится в Калининграде 9 сентября, информирует твиттер российской национальной команды.Встреча состоится на стадионе "Калининград", который был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира-2018.