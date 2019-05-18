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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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На матче Россия – Сан-Марино в Саранске ожидается более 40 тысяч зрителей

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал об интересе в регионе к матчу квалификации Евро-2020 Россия – Сан-Марино.

"На этот матч прогнозируется максимальная загрузка стадиона "Мордовия Арена", ожидаем свыше 40 тысяч зрителей. 8 мая стартовали продажи билетов, уже раскуплено более 20 тысяч билетов.

Абсолютное большинство болельщиков – русскоязычные, иностранцев ожидаются немного, просто в силу того, что Сан-Марино – одна из самых малонаселенных стран мира", – цитирует Волкова "РИА Новости".
Теги: Сан-Марино Сборная России
Сегодня, 15:07
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