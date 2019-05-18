Россия РПЛ 2018/19
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На матче Россия – Сан-Марино в Саранске ожидается более 40 тысяч зрителей
Глава Мордовии Владимир Волков рассказал об интересе в регионе к матчу квалификации Евро-2020 Россия – Сан-Марино.
"На этот матч прогнозируется максимальная загрузка стадиона "Мордовия Арена", ожидаем свыше 40 тысяч зрителей. 8 мая стартовали продажи билетов, уже раскуплено более 20 тысяч билетов.
Абсолютное большинство болельщиков – русскоязычные, иностранцев ожидаются немного, просто в силу того, что Сан-Марино – одна из самых малонаселенных стран мира", – цитирует Волкова "РИА Новости".
"На этот матч прогнозируется максимальная загрузка стадиона "Мордовия Арена", ожидаем свыше 40 тысяч зрителей. 8 мая стартовали продажи билетов, уже раскуплено более 20 тысяч билетов.
Абсолютное большинство болельщиков – русскоязычные, иностранцев ожидаются немного, просто в силу того, что Сан-Марино – одна из самых малонаселенных стран мира", – цитирует Волкова "РИА Новости".
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