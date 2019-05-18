Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата Европы-2020

УЕФА на официальном сайте опубликовал цены на билеты на матчи финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.Самые дешёвые билеты на матчи групповой стадии турнира, а также на четвертьфинальный встречи чемпионата Европы, которые пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте, будут стоить € 30. Билеты на матчи группового этапа в Санкт-Петербурге обойдутся болельщикам в сумму от € 50 до € 185, а билеты на 1/4 финала турнира будут стоить от € 75 до € 225. Самый дорогой билет на финал чемпионата Европы—2020, который пройдёт в Лондоне, будет стоить € 945. Продажа начнется 12 июня.