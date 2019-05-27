Марио Балотелли назвал расизм причиной невызова в сборную Италии

Нападающий Марио Балотелли заявил, что расизм в футболе является причиной того, почему его не вызывают в сборную Италии."Если меня не вызывают в сборную, это частично и моя вина. Например, в "Ливерпуле" я не играл хорошо, поэтому меня и не вызывали. Но есть и другие причины. Не знаю, то ли дело в моем сильном характере, то ли в чем-то еще.Меня удобно не вызывать, а не то придется столкнуться с расизмом. Повторюсь, это точно не моя вина, что меня нет в сборной", — сказал Балотелли в интервью Canal+.