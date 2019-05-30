Алексей Миранчук - о матчах с Кипром и Сан-Марино: слабых сборных не бывает. Надо брать 6 очков
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в рамках квалификации Евро-2020 с командами Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
"Эмоции от победы в Кубке России уже остыли. Приехали в сборную и уже настроились на игры за национальную команду. Всегда приятно выигрывать трофеи. "Локомотив" всегда серьезно относится к Кубку России и нам удается его часто брать.
Что с братом (Антон Миранчук)? Да вот небольшое повреждение получил, пропускал последний тур РПЛ. Сейчас вроде делает процедуры. Сейчас должен приехать, вроде все нормально.
Тяжело ли настраиваться на Кипр и Сан-Марино? Мы все прекрасно знаем, что слабых сборных не бывает. Надо приготовиться к матчам, разбирать соперников. Будем серьезно настраиваться, надо брать шесть очков", - цитирует Миранчука пресс-служба сборной России.
"Эмоции от победы в Кубке России уже остыли. Приехали в сборную и уже настроились на игры за национальную команду. Всегда приятно выигрывать трофеи. "Локомотив" всегда серьезно относится к Кубку России и нам удается его часто брать.
Что с братом (Антон Миранчук)? Да вот небольшое повреждение получил, пропускал последний тур РПЛ. Сейчас вроде делает процедуры. Сейчас должен приехать, вроде все нормально.
Тяжело ли настраиваться на Кипр и Сан-Марино? Мы все прекрасно знаем, что слабых сборных не бывает. Надо приготовиться к матчам, разбирать соперников. Будем серьезно настраиваться, надо брать шесть очков", - цитирует Миранчука пресс-служба сборной России.