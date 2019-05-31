Сборная России тренируется в составе 28 игроков

В субботу, 1 июня, сборная России проводит очередную тренировку в Подмосковье, на учебно-тренировочной базе в Новогорске. Национальная команда продолжает подготовку к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со соборными Кипра и Сан-Марино.

Сегодня в тренировочном занятии принимали участие те же 28 игроков, что и днём ранее. В воскресенье в составе команды ожидается пополнение в лице форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко, который в составе своего клуба борется за выход в Лигу Европы.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сборная России
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