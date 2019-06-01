Антон Шунин: в финале Лиги чемпионов болеть ни за кого не буду

Вратарь сборной России Антон Шунин ответил на вопросы журналистов после тренировки.

- Сегодня финал ЛЧ. Пари не заключали?

- Нет, не заключали. Но игра будет поздно, поэтому все будут смотреть в номерах. Если получится, то соберемся. Болеть ни за кого не буду. За хороший футбол.

- Не боитесь уснуть?

- Нет. Уверен, игра будет интересной.

- Тренировки проходят в необычном формате, вызвано 4 вратаря. Есть особенности?

- Тренер объяснил, почему вызвано 4 вратаря. Ничего нового не будет.

- Есть дополнительный подъем эмоциональный, что избежали стыков?

- Мы все сделали, чтобы туда не попасть. Готовились к этому, думали только о хорошем. Что касается сборной, то хорошее настроение, отличный коллектив. Сезон закончился, мысли о сборной.

- Впереди два матча с не самыми сильными соперника. У вас есть шансы быть первым номером?

- Мы не делим на слабых и сильных. Есть задача, мы должны выйти на Евро. Я готовлюсь, стараюсь себя проявить.

- Песьяков можно сказать дебютант. Как он себя чувствует, помогаете ему?

- Как он себя чувствует - лучше спросить у него. У нас отличные отношения. Все общаются. Но на поле все работают на 100 процентов.

Rusfootball.info
Теги: Шунин Сборная России
Сегодня, 14:20
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