Антон Шунин: в финале Лиги чемпионов болеть ни за кого не буду

Вратарь сборной России Антон Шунин ответил на вопросы журналистов после тренировки.- Нет, не заключали. Но игра будет поздно, поэтому все будут смотреть в номерах. Если получится, то соберемся. Болеть ни за кого не буду. За хороший футбол.- Нет. Уверен, игра будет интересной.- Тренер объяснил, почему вызвано 4 вратаря. Ничего нового не будет.- Мы все сделали, чтобы туда не попасть. Готовились к этому, думали только о хорошем. Что касается сборной, то хорошее настроение, отличный коллектив. Сезон закончился, мысли о сборной.- Мы не делим на слабых и сильных. Есть задача, мы должны выйти на Евро. Я готовлюсь, стараюсь себя проявить.- Как он себя чувствует - лучше спросить у него. У нас отличные отношения. Все общаются. Но на поле все работают на 100 процентов.