Сборная Сан-Марино хочет обуздать стремительность Казахстана

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла перед матчами отборочного турнира Евро-2020 отметил, что перед командой стоит задача обуздать стремительность соперников.

Сан-Марино сыграет со сборной России 8 июня в Саранске, а 11 июня на выезде встретится со сборной Казахстана.

"Мы работаем над тем, чтобы поднять планку наших навыков. Казахстан наверняка представляет из себя сильного соперника. Особенно на "Астана Арене" - из-за окружающих условий и домашней поддержки. Более того, это хорошая квалифицированная команда, но мы хотим быть готовыми с мотивационной точки зрения. Наша цель - обуздать стремительность соперников, попытавшись создать им некоторые проблемы", - цитирует Варреллу sports.kz.
Теги: Сборная Сан-Марино Сборная Казахстана
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