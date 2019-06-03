Роман Зобнин: если забьем Сан-Марино много голов, будет хорошо
Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал матч с "Чертаново" (6:0) и подготовку к отборочным матчам Евро-2020.
– Какие впечатления от игры? Какие задачи стояли?
– Прежде всего для тонуса, давно не играли. Плюс вспомнить взаимодействия в сборной. Если есть время, почему бы не сыграть? Этот матч – подготовка к Сан-Марино. Я так думаю, что соперник в Саранске будет играть в той же манере. В общем, подготовка.
– Стоит ожидать 6:0?
– Не буду говорить про результат. Нужно брать наши очки. Если много забьем, будет хорошо.
– Может, стоило бы провести двусторонку?
– Это вопрос к главному тренеру. По моим ощущениям, тяжелее играть с соперником, которого ты не знаешь.
– Как вам новички сборной?
– С каждой минутой находления в сборой мы лучше понимаем друг друга. Думаю, к Сан-Марино никаких проблем с взаимопониманием не будет. Рядом был Баринов, он выжигал, а я наблюдал больше.
– Удалось переключиться с клуба на сборную?
– Сборная помогает переключаться быстрее, здесь другие цели, другие задачи. Если бы я не вызывался, сложнее было бы забывать то, что есть в клубе.
"Спорт-Экспресс"
– Какие впечатления от игры? Какие задачи стояли?
– Прежде всего для тонуса, давно не играли. Плюс вспомнить взаимодействия в сборной. Если есть время, почему бы не сыграть? Этот матч – подготовка к Сан-Марино. Я так думаю, что соперник в Саранске будет играть в той же манере. В общем, подготовка.
– Стоит ожидать 6:0?
– Не буду говорить про результат. Нужно брать наши очки. Если много забьем, будет хорошо.
– Может, стоило бы провести двусторонку?
– Это вопрос к главному тренеру. По моим ощущениям, тяжелее играть с соперником, которого ты не знаешь.
– Как вам новички сборной?
– С каждой минутой находления в сборой мы лучше понимаем друг друга. Думаю, к Сан-Марино никаких проблем с взаимопониманием не будет. Рядом был Баринов, он выжигал, а я наблюдал больше.
– Удалось переключиться с клуба на сборную?
– Сборная помогает переключаться быстрее, здесь другие цели, другие задачи. Если бы я не вызывался, сложнее было бы забывать то, что есть в клубе.
"Спорт-Экспресс"