Роман Зобнин: если забьем Сан-Марино много голов, будет хорошо

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал матч с "Чертаново" (6:0) и подготовку к отборочным матчам Евро-2020.– Прежде всего для тонуса, давно не играли. Плюс вспомнить взаимодействия в сборной. Если есть время, почему бы не сыграть? Этот матч – подготовка к Сан-Марино. Я так думаю, что соперник в Саранске будет играть в той же манере. В общем, подготовка.– Не буду говорить про результат. Нужно брать наши очки. Если много забьем, будет хорошо.– Это вопрос к главному тренеру. По моим ощущениям, тяжелее играть с соперником, которого ты не знаешь.– С каждой минутой находления в сборой мы лучше понимаем друг друга. Думаю, к Сан-Марино никаких проблем с взаимопониманием не будет. Рядом был Баринов, он выжигал, а я наблюдал больше.– Сборная помогает переключаться быстрее, здесь другие цели, другие задачи. Если бы я не вызывался, сложнее было бы забывать то, что есть в клубе.