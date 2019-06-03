Матч Россия - Кипр будет транслироваться по Первому каналу

Первый канал 11 июня покажет прямую трансляцию отборочного матча Евро-2020 по футболу из Нижнего Новгорода, в котором сборная России встретится с национальной командой Кипра.

Матч Россия — Кипр начнется в 21:45 по московскому времени. Начало прямого эфира запланировано на 21:35.

Россияне выступают в группе I, где их соперниками также являются Бельгия, Казахстан, Шотландия и Сан-Марино.

Турнирное положение в группе после 2 туров: Бельгия — 6 очков; Россия, Казахстан, Кипр и Шотландия — по 3 очка; Сан-Марино — 0 очков.

Sport24
Теги: Сборная России Сборная Кипра
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