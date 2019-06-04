Николай Комличенко: слова Черчесова, что я 26-й? Моё дело - выходить и доказывать
Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал, как он адаптировался в стане национальной команды.
"Всё отлично, освоился, с каждым днем всё лучше и лучше. Не особо волнуюсь, потому что пока только знакомлюсь со сборной. Новый коллектив, новые требования. Не всё так просто на самом деле.
Как отдыхаем по вечерам? В номере лежим. С друзьями общаемся. Дзюба? По работе встретил, парой фраз обменялись, и всё. Усталость есть после сезона, но я перестроился на работу в сборной и не чувствую её. Как оцениваю свои шансы сыграть? Никак пока. Адаптируюсь, а дальше видно будет. Конкуренция интересная, новый опыт. Все игроки высокого уровня, здесь лучшие из России.
Матч с "Чертаново" был нормальным: плюс-минус выполнили требования, почувствовали связи. Ну, все, кроме меня. В обед сказали: "Готовься, переодевайся, но вряд ли выйдешь". Когда прилетел, поговорили с Черчесовым. Сказал настраиваться на работу. Почему не вышел? Я не спрашивал. Играть на второй день не рекомендуется, всё логично. Слова Черчесова, что я 26-й? Моё дело — выходить и доказывать", - цитирует Комличенко "Чемпионат".
"Всё отлично, освоился, с каждым днем всё лучше и лучше. Не особо волнуюсь, потому что пока только знакомлюсь со сборной. Новый коллектив, новые требования. Не всё так просто на самом деле.
Как отдыхаем по вечерам? В номере лежим. С друзьями общаемся. Дзюба? По работе встретил, парой фраз обменялись, и всё. Усталость есть после сезона, но я перестроился на работу в сборной и не чувствую её. Как оцениваю свои шансы сыграть? Никак пока. Адаптируюсь, а дальше видно будет. Конкуренция интересная, новый опыт. Все игроки высокого уровня, здесь лучшие из России.
Матч с "Чертаново" был нормальным: плюс-минус выполнили требования, почувствовали связи. Ну, все, кроме меня. В обед сказали: "Готовься, переодевайся, но вряд ли выйдешь". Когда прилетел, поговорили с Черчесовым. Сказал настраиваться на работу. Почему не вышел? Я не спрашивал. Играть на второй день не рекомендуется, всё логично. Слова Черчесова, что я 26-й? Моё дело — выходить и доказывать", - цитирует Комличенко "Чемпионат".