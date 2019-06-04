Марио Фернандес: опасений перед матчами с Сан-Марино и Кипром нет, только уважение

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился мыслями о предстоящих матчах отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

"Всегда приятно и здорово играть, какая бы команда ни была. Мы с уважением относимся к сопернику и довольны тем, что получилось.

Интересно ли мне посетить Саранск и Нижний Новгород? Я там уже играл и знаю эти города. Всегда здорово менять места проведения матчей сборной, но, честно говоря, мы не так много чего видим за пределами отеля.

Новички произвели хорошее впечатление. Они завоевали своё место и являются хорошими игроками. Всё заслуженно. В преддверии матчей у нас нет никаких опасений, только уважение к соперникам. Мы готовы сыграть со всеми, кто в нашей группе.

Как отдыхаю после тренировок? Общаюсь с семьёй, сплю, смотрю кино и сериалы", - цитирует Фернандеса "Чемпионат"/
Теги: Фернандес
Сегодня, 14:39
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