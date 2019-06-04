Смертин и Тихонов посетят фан-зоны в Саранске и Нижнем Новгороде перед матчами сборной России

Перед отборочными матчами сборной России в рамках квалификации Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде будут организованы фан-зоны для болельщиков.В городах будут установлены hospitality и фото-зоны с игроками сборной России, пройдут розыгрыши призов и билетов, а на центральных площадях состоятся праздничные фестивали с автографсессиями послов РФС — Андреем Тихоновым, Алексеем Смертиным, Дмитрием Хлестовым, Русланом Пименовым.За три часа до начала матчей на стадионах "Мордовия Арена" и "Нижний Новгород" для зрителей будут организованные концерты и интерактивные игры с экс-футболистами национальной сборной. Посетители смогут сыграть в панна-футбол и текбол, сделать прическу в барбер-шопе и выиграть призы."Каждая игра национальной сборной должна стать особенным событием для города. Мы последовательно реализуем нашу стратегию проведения matchday. При этом праздничная атмосфера для жителей и болельщиков должна создаваться не только на территории стадиона перед матчем, но и в городском пространстве — на центральных площадях, в торговых центрах, в общественном транспорте. Также как это было в дни проведения ЧМ-2018. Не сомневаюсь, что Саранск и Нижний Новгород, принимавшие матчи мирового первенства, прекрасно справятся и с этой задачей. В обоих городах мы ждем праздника и аншлага на трибунах", — отметил президент РФС Александр Дюков.