Савин предложил Урганту выбежать в трусах на поле на матче сборной России в Саранске

Экс-нападающий "Крыльев Советов", а ныне популярный блогер Евгений Савин предложил известному телеведущему Ивану Урганту выбежать в трусах на поле на матче квалификации Евро-2020 Россия — Сан-Марино, который состоится 8 июня в Саранске.

Соответствующее предложение Савин сделал в рамках рубрики "Русский пыр" в развлекательном шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ведущие обсуждали поступок американки Кинси Волански, которая приобрела мировую известность, выбежав в купальнике на поле в Мадриде во время финального матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" (2:0). У 22-летней девушки уже 2,6 млн подписчиков в инстаграме.

"Говорят, бренды были бы готовы заплатить 4 миллиона долларов за свое название на ее купальнике во время этого забега", — сказал Савин.

"4 миллиона долларов? Я за эти деньги вынужден два месяца горбатиться", — пошутил Ургант.

"Ваня, у меня есть к тебе предложение! Серьезно! Мы с тобой в трусах в Саранске на матче Россия — Сан-Марино", — предложил Савин.

"Я могу без трусов!" — вмешался в разговор соведущий Дмитрий Хрусталев.

"Спокойно!" — закричал Савин.

"Остановись! Нет!" — подключился Ургант. После чего добавил: "Это уже 4,5 миллиона".

Sport24
Теги: Савин
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