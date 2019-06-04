Савин предложил Урганту выбежать в трусах на поле на матче сборной России в Саранске

Экс-нападающий "Крыльев Советов", а ныне популярный блогер Евгений Савин предложил известному телеведущему Ивану Урганту выбежать в трусах на поле на матче квалификации Евро-2020 Россия — Сан-Марино, который состоится 8 июня в Саранске.Соответствующее предложение Савин сделал в рамках рубрики "Русский пыр" в развлекательном шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ведущие обсуждали поступок американки Кинси Волански, которая приобрела мировую известность, выбежав в купальнике на поле в Мадриде во время финального матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" (2:0). У 22-летней девушки уже 2,6 млн подписчиков в инстаграме."Говорят, бренды были бы готовы заплатить 4 миллиона долларов за свое название на ее купальнике во время этого забега", — сказал Савин."4 миллиона долларов? Я за эти деньги вынужден два месяца горбатиться", — пошутил Ургант."Ваня, у меня есть к тебе предложение! Серьезно! Мы с тобой в трусах в Саранске на матче Россия — Сан-Марино", — предложил Савин."Я могу без трусов!" — вмешался в разговор соведущий Дмитрий Хрусталев."Спокойно!" — закричал Савин."Остановись! Нет!" — подключился Ургант. После чего добавил: "Это уже 4,5 миллиона".