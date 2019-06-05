Баринов тренируется в общей группе сборной России

В Новогорске началась тренировка сборной России.

На ней присутствует 28 футболистов, включая Дмитрия Баринова, который вчера занимался по индивидуальному графику. Юрий Газинский, который получил травму плеча в контрольном матче с "Чертаново" (6:0), покинет расположение сборной сегодня.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Баринов Сборная России
Сегодня, 12:17
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