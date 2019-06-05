Кириченко: единственный вопрос по матчу с Сан-Марино - на какой минуте и сколько всего забьет голов наша сборная
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино.
"Единственные вопросы относительно матча против Сан-Марино – на какой минуте наша сборная забьет первый гол и сколько их будет всего. Уверен, никаких проблем у наших ребят не возникнет. Что касается новичков, то Бакаев и Мирзов как раз отлично подходят для этого матча. Соперник будет много защищаться, а оба этих футболиста обладают хорошим дриблингом и умеют обострять. Поэтому их дебют уже в игре с Сан-Марино вполне реален, но решение за главным тренером", - цитируют Кириченко "Известия".
"Единственные вопросы относительно матча против Сан-Марино – на какой минуте наша сборная забьет первый гол и сколько их будет всего. Уверен, никаких проблем у наших ребят не возникнет. Что касается новичков, то Бакаев и Мирзов как раз отлично подходят для этого матча. Соперник будет много защищаться, а оба этих футболиста обладают хорошим дриблингом и умеют обострять. Поэтому их дебют уже в игре с Сан-Марино вполне реален, но решение за главным тренером", - цитируют Кириченко "Известия".