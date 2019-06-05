Андрей Лунин покинул расположение сборной Украины на ЧМ-2019 U20

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин покинул расположение сборной Украины U20.Напомним, украинская молодежь вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Лунин был вызван в национальную команду Украины и будет готовиться к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сербией и Люксембургом.