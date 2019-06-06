Алексей Сорокин: в Петербурге на Евро-2020 будет задействована 1000 волонтеров

В четверг, 6 июня, на Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме была открыта программа набора волонтеров для помощи в проведении чемпионата Европы-2020, ряд матчей которого пройдет в Санкт-Петербурге. Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин рассказал о планах этой программы.– Безусловно. Она отличается цифрами. Волонтеров в Санкт-Петербурге потребуется в два с половиной раза меньше, чем во время мирового первенства – будет задействована 1000 человек. Надеемся на огромное желание и интерес со стороны ребят прикоснуться к чемпионату Европы и ждем, что в кампании по отбору примут участие как минимум 5000 претендентов. Эти цифры сопоставимы с конкурсом, который был у нас на чемпионате мира. Закроется программа набора в ноябре.Конечно, велик соблазн привлечь тех, у кого уже есть подобный опыт, но мы будем обсуждать необходимость дать шанс тем, кто еще не принимал участия в крупных спортивных событиях, – сказал Сорокин.