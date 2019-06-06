Около 240 волонтеров будут работать в Нижнем Новгороде на матче сборной России
Около 240 волонтеров будут помогать в организации матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра, который пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Нижегородской области.
"В день матча будет работать порядка 240 волонтеров, - сообщили в пресс-службе. - Большая часть из них - 140 - будут помогать болельщикам на так называемой последней миле, а 50 человек будут работать непосредственно около стадиона, где будет проходить развлекательная программа".
"В день матча будет работать порядка 240 волонтеров, - сообщили в пресс-службе. - Большая часть из них - 140 - будут помогать болельщикам на так называемой последней миле, а 50 человек будут работать непосредственно около стадиона, где будет проходить развлекательная программа".