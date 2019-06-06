Около 240 волонтеров будут работать в Нижнем Новгороде на матче сборной России

Около 240 волонтеров будут помогать в организации матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра, который пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Нижегородской области.

"В день матча будет работать порядка 240 волонтеров, - сообщили в пресс-службе. - Большая часть из них - 140 - будут помогать болельщикам на так называемой последней миле, а 50 человек будут работать непосредственно около стадиона, где будет проходить развлекательная программа".
Теги: Сборная России
Сегодня, 21:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама