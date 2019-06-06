Вирджил ван Дейк: мы были лучше как команда

Капитан сборной Голландии Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над сборной Англии (3:1 ОТ) в полуфинале Лиги наций.

"Посмотрим, что будет в финале. Мы сегодня был единным целым. Победить с этой командой – это великолепно. Думаю, сегодня мы были лучше как команда", - цитирует ван Дейка BBC.
Теги: ван Дейк Сборная Голландии Сборная Англии
Сегодня, 09:45
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