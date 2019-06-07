Сборная России провела тренировку на "Мордовия Арена"
Футболисты сборной России в пятницу утром провели предыгровую тренировку в Саранске на стадионе "Мордовия Арена", где в субботу проведут отборочный матч Евро-2020 с командой Сан-Марино.
В занятии принимают участие все 28 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова. Встреча со сборной Сан-Марино начнется в 19:00.
"Спорт-Экспресс"
В занятии принимают участие все 28 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова. Встреча со сборной Сан-Марино начнется в 19:00.
"Спорт-Экспресс"