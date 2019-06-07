Гарет Саутгейт: второй гол в наши ворота просто убил команду

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Голландии в полуфинале Лиги наций УЕФА.

"Это был невероятный вечер. Я думаю, что мы многому научились в матче против высококлассной команды. Она заставила нас решать такие проблемы, с которыми мы не сталкивались в прошлом. Мы пропустили очень глупые голы. У нас были возможности забить, но мы не воспользовались ими. На 85-й минуте ты думаешь, что твоя команда забила и сделала большой шаг к победе, но вместо этого получаешь отменённый гол, а затем пропускаешь в свои ворота… Второй гол в наши ворота просто убил команду", - цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.
Теги: Саутгейт Сборная Англии Сборная Нидерландов
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