Гарет Саутгейт: второй гол в наши ворота просто убил команду

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Голландии в полуфинале Лиги наций УЕФА."Это был невероятный вечер. Я думаю, что мы многому научились в матче против высококлассной команды. Она заставила нас решать такие проблемы, с которыми мы не сталкивались в прошлом. Мы пропустили очень глупые голы. У нас были возможности забить, но мы не воспользовались ими. На 85-й минуте ты думаешь, что твоя команда забила и сделала большой шаг к победе, но вместо этого получаешь отменённый гол, а затем пропускаешь в свои ворота… Второй гол в наши ворота просто убил команду", - цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.