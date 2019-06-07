Тренер Сан-Марино: мы будем мангустом, а Россия - королевской коброй

Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла поделился мыслями о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 со сборной России.

"Какой счёт будет для нас удовлетворительным? Сложно думать о цифрах. Предпочитаю видеть результат в действиях игроков. Надеюсь, нам удастся сдержать россиян, как получилось с шотландцами и не получилось с киприотами. Хотя в игре с Казахстаном россияне показали свою силу. Если это будет поражение, ну что же. Но мы в любом случае постараемся помучить соперника, как животное, которое изначально выглядит слабее. Мы завтра будем мангустом, который сражается с королевской коброй", - цитирует Варреллу "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Сан-Марино Сборная России
Сегодня, 21:13
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