Жители Нижнего Новгорода смогут на большом экране увидеть матч Россия - Сан-Марино
Жители и гости Нижнего Новгорода 8 июня смогут посмотреть отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино на большом экране, который будет размещен у стадиона "Нижний Новгород". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Нижегородской области.
Трансляция матча сборной организована в рамках подготовки города к еще одному отборочному матчу Евро-2020 - 11 июня команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова сыграет со сборной Кипра. Начало игры - 21:45 мск.
"Площадка "Спорт Порт" открылась 1 июня, она будет работать все лето бесплатно. Сейчас там работают два мини-футбольных поля, одиннадцать площадок для стритбола, теннисный корт, четыре площадки для бадминтона, покрытие для занятий йогой, площадка для просмотра кино под открытым небом, зона настольных игр, детская зона, скейтпарк, фудкорт. 8 июня здесь на большом экране будет транслироваться матч между сборными командами России и Сан-Марино", - сообщили в пресс-службе.
Трансляция матча сборной организована в рамках подготовки города к еще одному отборочному матчу Евро-2020 - 11 июня команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова сыграет со сборной Кипра. Начало игры - 21:45 мск.
"Площадка "Спорт Порт" открылась 1 июня, она будет работать все лето бесплатно. Сейчас там работают два мини-футбольных поля, одиннадцать площадок для стритбола, теннисный корт, четыре площадки для бадминтона, покрытие для занятий йогой, площадка для просмотра кино под открытым небом, зона настольных игр, детская зона, скейтпарк, фудкорт. 8 июня здесь на большом экране будет транслироваться матч между сборными командами России и Сан-Марино", - сообщили в пресс-службе.