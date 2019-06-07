Сборная Украины забила пять безответных мячей Сербии
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины обыграла национальную команду Сербии.
Чемпионат Европы-2020
3 тур
Украина – Сербия 5:0
Гол: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59
Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Степаненко (Шепелев, 72), Малиновский, Коноплянка (Швед, 76), Цыганков, Зинченко, Яремчук (Кравец, 67)
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Спаич, Коларов, Максимович, Тадич, Гачинович, Костич, Ляич (Фейса, 60), Прийович (Митрович, 53), Йович (Лазович, 72)
Предупреждения: Миленкович, 22, Спаич, 32
Литва – Люксембург 1:1
Гол: Новиковас, 74 - Родригес, 21
Литва: Барткус, Климавичюс, Палионис, Андрюшкявичюс, Миколюнас, Новиковас, Сливка, Воробьёвас, Голубицкас (Симкас, 52), Черных (Казлаускас, 89), Вальскис (Лукземис, 55)
Люксембург: Морис, Жанс, Карлсон (Малгет, 61), Селимович, Жерсон, Перейра, Тилл (Синани, 80), Тиль, Баррейро, Родригес, Тюрпель (Бенси, 67)
Предупреждения: Миколюнас, 5, Карлсон, 25, Новиковас, 29, Голубицкас, 39, Лукземис, 72, Тилл, 76, Климавичюс, 82, Малгет, 85
Удаления: Миколюнас, 42, Воробьёвас, 90+1
Чемпионат Европы-2020
3 тур
Украина – Сербия 5:0
Гол: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59
Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Степаненко (Шепелев, 72), Малиновский, Коноплянка (Швед, 76), Цыганков, Зинченко, Яремчук (Кравец, 67)
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Спаич, Коларов, Максимович, Тадич, Гачинович, Костич, Ляич (Фейса, 60), Прийович (Митрович, 53), Йович (Лазович, 72)
Предупреждения: Миленкович, 22, Спаич, 32
Литва – Люксембург 1:1
Гол: Новиковас, 74 - Родригес, 21
Литва: Барткус, Климавичюс, Палионис, Андрюшкявичюс, Миколюнас, Новиковас, Сливка, Воробьёвас, Голубицкас (Симкас, 52), Черных (Казлаускас, 89), Вальскис (Лукземис, 55)
Люксембург: Морис, Жанс, Карлсон (Малгет, 61), Селимович, Жерсон, Перейра, Тилл (Синани, 80), Тиль, Баррейро, Родригес, Тюрпель (Бенси, 67)
Предупреждения: Миколюнас, 5, Карлсон, 25, Новиковас, 29, Голубицкас, 39, Лукземис, 72, Тилл, 76, Климавичюс, 82, Малгет, 85
Удаления: Миколюнас, 42, Воробьёвас, 90+1