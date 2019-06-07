Черногория не сумела обыграть Косово, Чехия обыграла Болгарию

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Черногории сыграла вничью с Косово.

Чемпионат Европы-2020

3 тур

Черногория – Косово 1:1

Гол: Мугоша, 69 - Рашица, 25

Черногория: Миятович, Томашевич (Больевич, 71), Вешович, Вуячич, Симич, Янкович (Йовович, 85), Косович, Шчекич (Бакич, 59), Марушич, Мугоша, Бечирай

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода, Пакярада (Королли, 69), Воца, Рашица, Халими, Целина (Рашани, 78), Зенели (Жегрова, 39), Мурики

Предупреждения: Вешович, 51, Пакярада, 57, Мурики, 76, Рашица, 82

Чехия – Болгария 2:1

Гол: Шик, 19, 50 - Иса, 3

Чехия: Вацлик, Кадержабек, Челюстка, Новак, Павелка, Масопуст (Копиц, 66), Янкто (Крейчи, 82), Соучек, Краль, Шик (Долезал, 78)

Болгария: Михайлов, Попов, Димитров, Недялков, Божиков, Сармов, Неделев (Крейчи, 82), Малинов (Карабелев, 64), Попов, Иса, Минчев (Десподов, 46)

Предупреждения: Кадержабек, 13, Малинов, 35, Павелка, 49, Димитров, 74, Десподов, 90+4
Теги: Сборная Черногории Сборная Косово
Вчера, 23:44
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