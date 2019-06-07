Испания разгромила Фарерские острова

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании на выезде разгромила команду Фарерских островов.

Чемпионат Европы-2020

3 тур

Фарерские острова – Испания 1:4

Гол: Ольсен, 30 - Рамос, 5, Навас, 19, Грегерсен, 34 (авто.), Гайя, 71

Фарерские острова: Гестсон, Феро, Грегерсен, Давидсен, Ватнхамар (Балдвинссон, 74), Ватнсдаль, Ханссен, Фредриксберг (Олсен, 85), Хендрикссон, Ролантссон, Ольсен (Йохансен, 69)

Испания: Аррисабалага, Рамос (Льоренте, 46), Луис Гайя, Эрмосо, Роберто, Навас, Касорла, Иско (Руис, 74), Эрнандес, Аспас (Асенсио, 56), Мората

Предупреждения: Навас. 46

Швеция – Мальта 3:0

Гол: Куайсон, 2, Классон, 50, Исак, 81

Швеция: Ольсен, Лустиг, Янссон, Аугустинсон, Хеландер, Экдаль (Ларссон, 77), Форсберг, Классон, Ольссон, Берг (Исак, 69), Куайсон (Гвидетти, 84)

Мальта: Бонелло, Агиус, Борг (Апап, 80), Мускат, Мбонг, Мускат, Гамбин, Корбалан, Грек (Фенеч, 64), Эффйонг, Монтебелло (Нвоко, 71)

Предупреждения: Монтебелло, 35
Теги: Сборная Испании Сборная Фарерских островов
Вчера, 23:45
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