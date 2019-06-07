Тренер Сан-Марино: Кокорин и Мамаев? У нас с радостью примут хороших футболистов
Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла ответил на вопрос, смогли бы выступать Александр Кокорин и Павел Мамаев в чемпионате Сан-Марино.
Могут ли Кокорин и Мамаев найти себя в чемпионате Сан-Марино? Не хочу занимать ничью сторону. Но в Сан-Марино всегда будут рады хорошим футболистам, способным поднять футбольную культуру. Любой хороший футболист будет с радостью принят в Сан-Марино", - цитирует Варреллу "Чемпионат.сом".
Могут ли Кокорин и Мамаев найти себя в чемпионате Сан-Марино? Не хочу занимать ничью сторону. Но в Сан-Марино всегда будут рады хорошим футболистам, способным поднять футбольную культуру. Любой хороший футболист будет с радостью принят в Сан-Марино", - цитирует Варреллу "Чемпионат.сом".