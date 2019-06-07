Станислав Черчесов: шапкозакидательских настроений нет, но для победы нужно забивать мячи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о настрое на матч с аутсайдером отборочной группы Евро-2020 – командой Сан-Марино. Встреча пройдет в субботу в Саранске.– Я понимаю ваши вопросы и ваши ожидания от завтрашней встречи. Мы по-другому подходим к любой игре, потому что заранее ничего невозможно сказать. Если я вам сейчас буду говорить, что Сан-Марино – одна из топ-сборных, вы будете думать по-своему. Мы знаем, с кем мы играем, как мы будем играть. Любой матч нужно играть правильно и хорошо. Отсюда будет результат. И какой он будет – покажет только матч. И С "Чертаново" мы хотели забить по-максимуму, и завтра будет такая возможность, и с Казахстаном мы хотели забивать. Чтобы выиграть, нужно забивать мячи – вот и все.– У нас регламент, он не меняется. 23 футболиста в заявке. Мы оцениваем состояние, каждый конкретный матч, плюс берем в расчет вторую игру с Кипром. У нас будут игроки, которые, во-первых, готовы чисто физически, и, во-вторых, подходят нам по технико-тактическим характеристикам. У нас всегда два-три игрока не попадало в заявку, это нормальный, рабочий процесс, каждый футболист его понимает.– Спасибо, что подсказали кое-какую статистику по Дзюбе! Это поможет правильно оценивать моего футболиста. Если он будет неправильно действовать, будем предпринимать меры.– У нас нет основных игроков, и основных вратарей. У нас есть стартовый состав, который выйдет на эту игру и будет выполнять задачи, которые будут перед ними стоять.– Еще раз повторяю: мы готовимся к конкретной игре, и никаких шапкозакидательских настроений у нас нет. Чтобы играть в сборной, нужно заслужить. Даже секунду играть за сборную!