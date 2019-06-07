Младен Крстаич: Украина переиграла нас тактически и физически
Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал поражение от Украины (0:5) в рамках отборочного матча Евро-2020.
"Наш план на игру не сработал. Мне жаль, что мы попали в такую ситуацию, но жизнь продолжается. Желание у игроков было, но в этом матче нам противостояла лучшая команда. Я беру на себя ответственность за поражение. Игроки должны пережить этот психологический удар, чтобы победить Литву в понедельник в Белграде.
И тактически, и физически Украина нас переиграла. Повторюсь, я беру на себя полную ответственность за поражение, чтобы игроки спокойно готовились к следующей игре. Это непросто, но мы должны продолжать отборочный цикл. Вся команда провалилась. Два гола за короткий промежуток времени решили судьбу матча", - цитирует Крстаича "Команда №1".
"Наш план на игру не сработал. Мне жаль, что мы попали в такую ситуацию, но жизнь продолжается. Желание у игроков было, но в этом матче нам противостояла лучшая команда. Я беру на себя ответственность за поражение. Игроки должны пережить этот психологический удар, чтобы победить Литву в понедельник в Белграде.
И тактически, и физически Украина нас переиграла. Повторюсь, я беру на себя полную ответственность за поражение, чтобы игроки спокойно готовились к следующей игре. Это непросто, но мы должны продолжать отборочный цикл. Вся команда провалилась. Два гола за короткий промежуток времени решили судьбу матча", - цитирует Крстаича "Команда №1".