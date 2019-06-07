Андрей Шевченко: матч с Люксембургом принципиален, в том числе из-за истории с Мораесом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о предстоящем матче с Люксебургом в отборе на Евро-2020.– Конечно. Ребята, которые не играли сегодня, проводят тренировку, очень важно держать физическую форму. Это отношение, они все понимают, есть желание, все работают. Завтра уже будем начинать готовиться, сегодня нужно дать отдохнуть. Завтра утром будет восстановление у игравших, кто нет – проведут тренировку.Для нас это принципиальный матч по многим позициям. В первую очередь – турнирная таблица. Мы понимаем, насколько важны эти три очка, если хотим выйти на Евро. И, конечно, из-за истории с Мораесом. Мне было лично неприятно как бывшему игроку и главному тренеру. Думаю, в первую очередь должен быть спортивный интерес, мы не нарушили никаких правил. Для меня и федерации это очень и очень важный матч", – сказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".