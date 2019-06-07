Александр Гришин: даже в матчах с Сан-Марино и Кипром не ждите никаких поблажек и авансов, играть будет сильнейший состав

Экс-наставник дублирующего состава московсого ЦСКА Александр Гришин дал прогноз относительно состава сборной России на матч отборочного раунда Чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино.

"Знаете, чтобы не говорили, но сборная это здесь и сейчас. Никто не будет звать игроков в качестве аванса, ждать, закрывать глаза на ошибки и плохую подготовку. Сами подумайте, разве Черчесов враг себе? Да, он может выставить на игру дебютантов и команда проиграет. Кто будет в этом виноват? В формировании национальной команды есть свои принципы. Это не клуб, где можно держать талантливую молодёжь на перспективу. Берут тех, кто должен приехать и выдать результат. Так что даже в матчах с Сан-Марино и Кипром не ждите никаких поблажек и авансов, играть будет сильнейший состав", - цитирует Гришина RT.
Сегодня, 11:41
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