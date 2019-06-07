Вместимость "Мордовия Арены" в ближайшее время не изменится, стадион будет вмещать 45 тысяч зрителей

Министр спорта Мордовии Александр Савилов сообщил, что в Саранске в ближайшее время не будут убирать временные конструкции "Мордовия Арены" из-за дороговизны самих работ, вместимость стадиона останется на отметке 45 тысяч человек.– Де-юре стадион принадлежит федеральным структурам, но скоро его передадут, будем эксплуатировать его сами. Думаю, все случится в этом году. Сроки внутри года могут сдвигаться, но это должно произойти до начала 2020-го. Мы надеемся, что через какое-то время здесь и ФК "Мордовия" будет играть матчи премьер-лиги, к этому надо стремиться. Понятно, что предполагается и концертная деятельность, но стадион в первую очередь футбольный, и играть на нем нужно в футбол.– Изначально – да, в проекте так было. Но выполнен стадион таким образом, что, скорее всего, будет дороже разбирать часть трибун, чем просто их оставить как есть. Пока, видимо, все останется как есть. Но мы будем считать, смотреть целесообразность. Сейчас мы понимаем, что сокращать вместимость нет смысла.– Вопрос в генеральном спонсоре. Чтобы думать о премьер-лиге, нужен хороший, мощный спонсор. Глава республики такую задачу ставит, определенные переговоры ведутся, не отел бы называть компании. Если у нас все будет хорошо, то через 3-4 года увидеть "Мордовию" в РПЛ вполне реально, особенно на фоне расширения премьер-лиги.– Почему? Все-таки это премьер-лига. Уверен, что и на рядовые матчи наш болельщик пойдет. Все будет зависеть от игры. Как "Тамбов" будет играть, так и зрители будут ходить. Вы же видите: даже в городах-миллионщиках есть клубы, на которые никто не ходит. Работать надо: и с болельщиками, и с инфраструктурой. Без болельщиков "Тамбов" в Саранске не останется.