Руслан Пименов: Россия должна обыгрывать Сан-Марино красиво, как побеждает "Барселона"
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов считает, что национальная команда не будет иметь проблем в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино.
"Пропускать дома от такого карлика как Сан-Марино нельзя. Нужно побеждать уверенно, от 3:0 и выше. Как "Барселона" выигрывает, красиво и легко. Хотя бы из уважения к своим болельщикам. Думаю, Черчесов настроит команду правильно, проблем не будет", - цитирует Пименова "Спорт-Экспресс".
"Пропускать дома от такого карлика как Сан-Марино нельзя. Нужно побеждать уверенно, от 3:0 и выше. Как "Барселона" выигрывает, красиво и легко. Хотя бы из уважения к своим болельщикам. Думаю, Черчесов настроит команду правильно, проблем не будет", - цитирует Пименова "Спорт-Экспресс".