Александр Мостовой: Сан-Марино - самая слабая команда в мире

Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сан-Марино.

"Минимум пять мячей окажутся сегодня в сетке ворот сборной Сан-Марино. Даже комментировать нечего. Сан-Марино — самая слабая команда в мире. У них даже профессионалов нет. Логичным решением было бы выпустить новичков нашей сборной — Бакаева, Мирзова и Комличенко. Думаю, ротацию состава Черчесов всё же сделает. Нужны ли такие матчи? Чтобы их не было, сделали Лигу наций. Сначала никто понять не мог, как устроен этот турнир. Я до сих пор не понимаю, зачем он нужен. Ну разыграют сейчас трофей португальцы с голландцами. Кому он нужен? Да, кто-то больше заработает. Снова всё сводится к деньгам", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Теги: Мостовой Сборная Сан-Марино Сборная Англии
Сегодня, 17:04
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