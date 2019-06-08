Артем Дзюба повторил достижение Аршавина и Карпина
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба отметился голом в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020.
30-летний нападающий на 31-й минуте реализовал пенальти и довел количество своих голов в составе национальной команды до 17-ти. Таким образом, Дзюб по количеству забитых мячей в составе сборной сравнялся с экс-капитаном российской команды Андреем Аршавиным и бывший полузащитником сборной, ныне главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.
Для этого Дзюбе понадобилось 35 матчей, Карпину 72 матча, а Аршавину — 74.
"Газета.ру"
30-летний нападающий на 31-й минуте реализовал пенальти и довел количество своих голов в составе национальной команды до 17-ти. Таким образом, Дзюб по количеству забитых мячей в составе сборной сравнялся с экс-капитаном российской команды Андреем Аршавиным и бывший полузащитником сборной, ныне главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.
Для этого Дзюбе понадобилось 35 матчей, Карпину 72 матча, а Аршавину — 74.
"Газета.ру"