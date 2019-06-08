Сборная России установила новый рекорд результативности
Сборная России забила восемь голов в матче против Сан-Марино в отборочном турнире Euro-2020 и установила новый рекорд результативности.
Ранее российская команда дважды забивала по семь безответных мячей – Сан-Марино в 1995-м и Лихтенштейну в 2015-м. Любопытно, что обе эти победы были одержаны на выезде.
"Спорт-Экспресс"
Ранее российская команда дважды забивала по семь безответных мячей – Сан-Марино в 1995-м и Лихтенштейну в 2015-м. Любопытно, что обе эти победы были одержаны на выезде.
"Спорт-Экспресс"