Станислав Черчесов: Дзюба выполнил все требования

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы над сборной Сан-Марино со счетом 9:0 в домашнем матче квалификации Евро-2020 ответил на вопросы журналистов.

— Я узнал, что сначала установил рекорд по счету как вратарь, а теперь как тренер. Тот рекорд мне не помог. Я вчера говорил, что нам нужно все сделать правильно. И это воплотилось в голы.

— Перед матчем определяли пенальтиста?

— Да.

Дзюба забил четыре мяча и обогнал Карпина с Аршавиным.

— Сегодня были великолепные кулисы. Мы рады, что выбрали Мордовию. А те баннеры, что мы видели, нас радуют. Что касается Дзюбы, то он как игрок и капитан выполнил все требования. Как и у всех, есть нюансы, но их мы проанализируем.

— Что скажете о замене Миранчуков?

— Они сыграли свою партию, сыграли хорошо. Но нам надо было добавлять в атаке. Им тоже уже пора становиться игроками сборной. Посмотрим, как они будут себя чувствовать.

— Команда Сан-Марино заведомо слабее…

— Мы тоже кого-то слабее. Например, чемпионов мира. Но мы хотим играть на этом уровне. Они будут приближаться по уровню. Мы сегодня с удовольствием играли, с уважением к сопернику.

— В Москве и Питере, наверное, аншлага не было бы.

— Не будем обижать эти города — на нас и там ходили. Есть такая поговорка: после игры — это перед игрой. Если бы не пресс-конференция, я бы уже забыл о Сан-Марино. Я поздравил команду, но через два дня у нас матч другого уровня. Хочется и в Нижнем Новгороде показать качественный футбол.

— Есть ли шанс у Мордовии еще раз увидеть сборную России у себя?

— Слово не воробей, поэтому ничего говорить не буду. Но нам здесь понравилось.

Sport24
Теги: Черчесов Дзюба Сборная России
Сегодня, 22:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама