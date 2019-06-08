Станислав Черчесов: Дзюба выполнил все требования

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы над сборной Сан-Марино со счетом 9:0 в домашнем матче квалификации Евро-2020 ответил на вопросы журналистов.— Я узнал, что сначала установил рекорд по счету как вратарь, а теперь как тренер. Тот рекорд мне не помог. Я вчера говорил, что нам нужно все сделать правильно. И это воплотилось в голы.— Да.— Сегодня были великолепные кулисы. Мы рады, что выбрали Мордовию. А те баннеры, что мы видели, нас радуют. Что касается Дзюбы, то он как игрок и капитан выполнил все требования. Как и у всех, есть нюансы, но их мы проанализируем.— Они сыграли свою партию, сыграли хорошо. Но нам надо было добавлять в атаке. Им тоже уже пора становиться игроками сборной. Посмотрим, как они будут себя чувствовать.— Мы тоже кого-то слабее. Например, чемпионов мира. Но мы хотим играть на этом уровне. Они будут приближаться по уровню. Мы сегодня с удовольствием играли, с уважением к сопернику.— Не будем обижать эти города — на нас и там ходили. Есть такая поговорка: после игры — это перед игрой. Если бы не пресс-конференция, я бы уже забыл о Сан-Марино. Я поздравил команду, но через два дня у нас матч другого уровня. Хочется и в Нижнем Новгороде показать качественный футбол.— Слово не воробей, поэтому ничего говорить не буду. Но нам здесь понравилось.