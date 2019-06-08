Артем Дзюба - о выбежавшем на поле болельщике сборной России: девушка в купальнике была интереснее (видео)
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба после победы над сборной Сан-Марино со счетом 9:0 в Саранске в матче квалификации Евро-2020 прокомментировал появление на поле болельщика.
- Когда выбежал болельщик, вы подбежали, что-то сказали...
- Он просто получил пару апперкотов. Придержал парня за руку, вы что делаете? Он в центре поля до газона дотронулся, видимо, ставку поставил. Мы с парнями подумали, неспроста это. Меня поражает, что люди его не могут поймать. Он сам скользит, а за ним столько бегают. Парень скоростной.
Лучше ли это, чем девушка в купальнике? Нет, девушка лучше.
Rusfootball.info
- Когда выбежал болельщик, вы подбежали, что-то сказали...
- Он просто получил пару апперкотов. Придержал парня за руку, вы что делаете? Он в центре поля до газона дотронулся, видимо, ставку поставил. Мы с парнями подумали, неспроста это. Меня поражает, что люди его не могут поймать. Он сам скользит, а за ним столько бегают. Парень скоростной.
Лучше ли это, чем девушка в купальнике? Нет, девушка лучше.
Rusfootball.info