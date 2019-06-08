Артем Дзюба - о выбежавшем на поле болельщике сборной России: девушка в купальнике была интереснее (видео)

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба после победы над сборной Сан-Марино со счетом 9:0 в Саранске в матче квалификации Евро-2020 прокомментировал появление на поле болельщика.




- Когда выбежал болельщик, вы подбежали, что-то сказали...

- Он просто получил пару апперкотов. Придержал парня за руку, вы что делаете? Он в центре поля до газона дотронулся, видимо, ставку поставил. Мы с парнями подумали, неспроста это. Меня поражает, что люди его не могут поймать. Он сам скользит, а за ним столько бегают. Парень скоростной.

Лучше ли это, чем девушка в купальнике? Нет, девушка лучше.

Rusfootball.info
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 22:17
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