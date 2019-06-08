Станислав Черчесов: у Кудряшова выбор - остаться в Турции или уезжать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру защитника Федора Кудряшова в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино (9:0). Футболист забил гол.

"Я его давно знаю, он у меня в 17-18 лет играл в основе «Спартаке». Но полгода в Турции пошли ему в плюс.

Он сыграл качественный матч, как и в Бельгии и Казахстане. Сейчас он перед выбором: оставаться в Турции или уезжать. Посмотрим, как отреагируют наши клубы", - цитирует Черчесова Sport24.
Теги: Черчесов Кудряшов Сборная России
Вчера, 22:35
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