Станислав Черчесов: у Кудряшова выбор - остаться в Турции или уезжать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру защитника Федора Кудряшова в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино (9:0). Футболист забил гол.
"Я его давно знаю, он у меня в 17-18 лет играл в основе «Спартаке». Но полгода в Турции пошли ему в плюс.
Он сыграл качественный матч, как и в Бельгии и Казахстане. Сейчас он перед выбором: оставаться в Турции или уезжать. Посмотрим, как отреагируют наши клубы", - цитирует Черчесова Sport24.
"Я его давно знаю, он у меня в 17-18 лет играл в основе «Спартаке». Но полгода в Турции пошли ему в плюс.
Он сыграл качественный матч, как и в Бельгии и Казахстане. Сейчас он перед выбором: оставаться в Турции или уезжать. Посмотрим, как отреагируют наши клубы", - цитирует Черчесова Sport24.