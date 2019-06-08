Руслан Пименов: в матче с Сан-Марино отмечу Головина - он сделал эту игру и этот результат

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой прокомментировал крупную победу российской дружины над командой Сан-Марино - 9:0 в отборочном матче Евро-2020, а также рассказал об ожиданиях по поводу игры с командой Кипра.- Победа была предсказуемой, но счет очень порадовал, - начал Пименов. - Девять мячей, конечно, сюрприз, но мячей шесть я ожидал. Маленькие опасения о том, что команда может быть не готова физически, к счастью, не оправдались. С психологическим настроем у команды всё было в порядке. Отметил бы еще атмосферу на стадионе. Я смотрел игру как раз на арене в Саранске. Это было потрясающе. Мне есть с чем сравнивать - очень крутая поддержка болельщиков с первых минут. А сравнил бы я здесь с «Камп Ноу», с «Санатьяго Бернабеу». Я в восторге от шумовой заставки. Приятно было. Тем самым болельщики, кстати, не дали расслабиться нашим футболистам, гнали команду вперед.- Сложно сказать. Мячей было очень много, на любой вкус - там большое поле для выбора было. Мне больше всего здесь игра Головина понравилась.- Он сделал эту игру и этот результат.- Дзюба только исполнил свою работу. То есть он забил мячи, но перед этим все это организовал Головин.- Все было, все по делу. Единственное, с чем не согласен, так это с тем, что судья много компенсированного времени добавил. Можно сказать, поиздевался над сборной Сан-Марино. Мог бы, наверное, и не добавлять четыре минуты: они и так уже в обморок падали.- Совсем другая игра здесь уже ожидается. Здесь нам придется гораздо труднее. Сложнее будет по сравнению с прошедшей игрой на 90% как минимум. Потому что Сан-Марино, не в обиду будет сказано нашему сопернику, это карликовая сборная, и конкуренцию они не должны никогда в жизни нам составлять.