Артем Дзюба: Сан-Марино очень опасный соперник

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Сан-Марино ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Приятно быть в такой компании, но главное на сегодня, что мы очень сконцентрированно провели матч, потому что Сан-Марино очень опасный соперник. Первые 25 минут мы не могли забить. Ещё минут 10-15 и началась бы не паника, но легкое раздражение. Но очень рады победили так крупно, побили рекорд. Очень рад, что забил, хотя мог ещё больше.Потрясающая атмосфера была на футболе. До этого было мнение, что в Саранске его не очень любят, так что приношу свои извинения болельщикам Саранска. Здесь другое отношение, встретили нас очень гостеприимно.Теперь концентрируемся на Кипре. Серьезный соперник, будет от обороны играть. Мы очень хотим попасть на Евро, у нас серьезные задачи.- Долго, если Гибралтар не попадется.- Он просто получил пару апперкотов. Придержал парня за руку, вы что делаете? Он в центре поля до газона дотронулся, видимо, ставку поставил. Мы с парнями подумали, неспроста это. Меня поражает, что люди его не могут поймать. Он сам скользит, а за ним столько бегают. Парень скоростной.Лучше ли это, чем девушка в купальнике? Нет, девушка лучше.Кипр? К нему мы будем готовиться с завтрашнего дня. Неприятный соперник. В любом случае нам надо набирать очки, мы поиграли Бельгии. Любая потеря очков, это чревато. Мы и поэтому хотели больше забить и не пропустить.