Артем Дзюба установил уникальный рекорд сборной России

Нападающий Артем Дзюба в матче со сборной Сан-Марино (9:0) оформил покер, который стал для него уже вторым в играх за сборную России. Впервые Дзюбы забил 4 гола в составе российской национальной команды в 2015 году в матче со сборной Лихтенштейна (7:0). Таким образом, Дзюба стал первым игроком в истории сборной России, оформившим два покера.

Всего на бомбардирском счету нападающего "Зенита" теперь 151 гол. Дзюба обогнал по этому показателю Дмитрия Кириченко, поднявшись в клубе Григория Федотова в топ-15.

Клуб Григория Федотова — символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. В клуб также включаются иностранные футболисты, забившие 100 мячей за российские клубы.

Sport24
Теги: Дзюба Сборная России
Вчера, 23:24
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