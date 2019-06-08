Бельгия разгромила Казахстан, а Шотландия выиграла у Кипра

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Бельгии разгромила Казахстан со счетом 3:0.

Чемпионат Европы-2020

3 тур

Бельгия – Казахстан 3:0

Голы: Мертенс, 11, Кастань, 14, Лукаку, 50

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани (Вермален, 78), Вертонген, Кастань, Витсель, Брёйне (Тилеманс, 67), Азар, Азар, Лукаку (Батшуайи, 72), Мертенс

Казахстан: Непогодов, Малый, Ерланов, Бейсебеков, Марочкин, Куат, Жуков, Вороговский, Перцух, Жангылышбай (Исламхан, 46), Федин

Предупреждения: Бейсебеков, 37, Куат, 45+2, Вороговский, 75

Шотландия – Кипр 2:1

Голы: Робертсон, 61, Кусулос, 87, Берк, 89

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Малгрю, Маккена, Маклин, Форрест, МакГинн, Макгрегор, Бропи (Бёрк, 73), Фрейзер

Кипр: Пардо, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Эфрем, Иоанну (Георгиу, 66), Шполярич (Кости, ), Маргаса, Артиматас, Сотириу, Макрис

Предупреждения:Иоанну, 26, Артиматас, 75
Теги: Сборная Бельгии Сборная Казахстана Сборная Шотландии Сборная Кипра
Вчера, 23:53
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