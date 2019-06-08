Беларусь дома уступила Германии

Сборная Беларуси в домашнем матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 уступила команде Германии.

Чемпионат Европы-2020

3 тур

Беларусь – Германия 0:2

Голы: Зане, 12, Ройс, 62

Беларусь: Гутор, Поляков, Шитов, Мартынович, Наумов, Володько, Драгун, Маевский, Ковалев (Гордейчук, 69), Громыко (Корзун, 57), Лаптев (Скавыш, 63)

Германия: Нойер, Зюле, Гинтер, Киммих, Та, Клостерман, Гюндоган (Горецка, 81), Шульц, Гнабри (Дракслер, 71), Ройс (Брандт, 76), Зане

Предупреждения: Шитов, 77, Корзун, 90+4
Теги: Сборная Беларуси Сборная Германии
Вчера, 23:54
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