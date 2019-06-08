Беларусь дома уступила Германии
Сборная Беларуси в домашнем матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 уступила команде Германии.
Чемпионат Европы-2020
3 тур
Беларусь – Германия 0:2
Голы: Зане, 12, Ройс, 62
Беларусь: Гутор, Поляков, Шитов, Мартынович, Наумов, Володько, Драгун, Маевский, Ковалев (Гордейчук, 69), Громыко (Корзун, 57), Лаптев (Скавыш, 63)
Германия: Нойер, Зюле, Гинтер, Киммих, Та, Клостерман, Гюндоган (Горецка, 81), Шульц, Гнабри (Дракслер, 71), Ройс (Брандт, 76), Зане
Предупреждения: Шитов, 77, Корзун, 90+4
Чемпионат Европы-2020
3 тур
Беларусь – Германия 0:2
Голы: Зане, 12, Ройс, 62
Беларусь: Гутор, Поляков, Шитов, Мартынович, Наумов, Володько, Драгун, Маевский, Ковалев (Гордейчук, 69), Громыко (Корзун, 57), Лаптев (Скавыш, 63)
Германия: Нойер, Зюле, Гинтер, Киммих, Та, Клостерман, Гюндоган (Горецка, 81), Шульц, Гнабри (Дракслер, 71), Ройс (Брандт, 76), Зане
Предупреждения: Шитов, 77, Корзун, 90+4