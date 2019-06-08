Игорь Колыванов - о победе России со счетом 9:0: красавцы, что я могу сказать

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил победу национальной команды в матче против Сан-Марино в рамках отборочного этапа Евро-2020 (9:0).

"Соперник слабый, наша сборная на голову сильнее, забили девять мячей. Красавцы, что я могу сказать.

Не расстроен ли, что рекорд перебит (Колыванов участвовал в матче с Сан-Марино в 1995 году в Серравалле, когда был установлен предыдущий рекорд самой крупной победы — 7:0)? Мне вообще до лампочки, честно говорю. Ну, забили и забили, молодцы. Ребята вышли с хорошим настроением, победили 9:0. Я вообще об этом даже не думал", - цитирует Колыванова Sport24.ru.
Теги: Колыванов Сборная России
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