Юрий Ковтун: ребята - молодцы, в матче с Сан-Марино побили рекорд нашего поколения

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун оценил победу национальной команды в матче против Сан-Марино (9:0).

"Обыграли Сан-Марино, побили наш рекорд, после нашего поколения. Ребята — молодцы, удалось сыграть на результат, но это все зависит от настроя и тренерского штаба, потому что они могли бы пару голов забить и расслабиться, а ребята все равно продолжали добиваться результата.

Очень достойно сборная выступила. С такими сборными иногда бывает трудно забивать первые мячи, а потом уже когда первый, второй гол забил, становится легче и чувствуешь раскованность. Сегодня, я думаю, что для болельщиков ребята сделали праздник в Саранске, очень их порадовали и все получили удовольствие.

Надо всегда двигаться дальше, несмотря на этот результат, нельзя расслабляться будет с Кипром. Я думаю, что ребята с полной серьезностью отнесутся. Прежде всего надо всегда быть готовым, неважно, какой это матч", - сказал Ковтун.

Sport24.ru
Теги: Ковтун Сборная России Сборная Сан-Марино
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